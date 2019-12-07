Ливерпуль, Великобритания, , 17:44 — REGNUM «Эвертон» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Эвертона» Ришарлисон, замкнувший навес с фланга от Джибриля Сидибе. Далее дублем отметился форвард ливерпульской команды Доминик Калверт-Льюин, дважды воспользовавшийся ошибками обороны «Челси» — на 49-й и 84-й минутах.

«Челси» смог ответить только голом полузащитника Матео Ковачича, который пробил с дальней дистанции на 52-й минуте.

На сегодняшний день «Эвертон» занимает 14-е место в чемпионате Англии, в активе команды 17 очков после 16 матчей. «Челси» идёт на четвёртом месте с 29 очками.

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