Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Автомобилист» два хоккеиста забросили по две шайбы: дублями отметились нападающие Питер Холланд и Георгий Белоусов. Ещё один гол забил форвард Дэн Секстон.

В составе «Динамо» точными бросками отметились защитник Бен Маршалл и форварды Микелис Редлихс, Никита Сетдиков и Гинтс Мейя.

На сегодняшний день «Автомобилист» занимает девятое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 43 очка после 35 матчей. «Динамо» идёт на 23-м месте, на его счету 27 очков после 36 игр.

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