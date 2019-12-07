Магнитогорск, Челябинская область, , 17:23 — REGNUM Челябинский «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Трактора» Руслан Карлин в середине третьего периода.

На сегодняшний день «Трактор» занимает 22-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 28 очков после 37 матчей. «Металлург» идёт на 16-м месте, на его счету 39 очков после 37 игр.

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