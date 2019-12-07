Лиллехаммер, , 16:51 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. На дистанции 30 км он показал результат 1 час 17 минут 42,4 секунды.

Вторым стал норвежский спортсмен Ханс Холунд, отставший от победителя на 2,2 секунды. Замкнул тройку другой норвежец — Эмиль Иверсен (+7,9). Четвёртым к финишу пришёл лидер общего зачёта норвежец Йоханнес Клебо (+57,4).

Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в норвежском Лиллехаммере. Соревнования завершатся 8 декабря.