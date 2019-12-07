Оренбург, , 16:29 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов ушёл с поста наставника команды. Об этом 7 декабря сообщает «Р-Спорт».

Отмечается, что тренер покинул свой пост после разгрома в матче 19-го тура Российской премьер-лиги от «Тамбова». Ранее сообщалось, что в ближайшее время Федотов может стать главным тренером «Сочи».

Напомним, «Оренбург» проиграл «Тамбову» со счётом 0:3. Победу тамбовскому клубу принесли автогол Уроша Радаковича, а также мячи Владимира Обухова и Антона Килина.

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