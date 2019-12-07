Саранск, , 16:01 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оренбург» в матче девятнадцатого тура футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась на поле стадиона «Мордовия Арена» в Саранске и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Тамбова».

Счет во встрече открыл сербский защитник «Оренбурга» Урош Радакович, отправивший мяч в собственные ворота на 47-й минуте. Затем, на 61-й минуте с поля был удален за вторую жёлтую карточку другой защитник «Оренбурга» — Георгий Зотов, оставивший свой клуб в меньшинстве.

После этого «Тамбов» ещё дважды поразил ворота соперника, сделав счет игры разгромным и победив. Отличились Владимир Обухов (65-я) и Антон Килин (82-я).

Отметим, по итогам матча «Тамбов» набрал 21 очко, что позволило ему подняться на одиннадцатую строчку турнирной таблицы РПЛ. У «Оренбурга» в активе 19 очков и тринадцатая строчка.