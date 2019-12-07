Москва, , 16:01 — REGNUM Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» обратились в Следственный комитет РФ с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ. Об этом 7 декабря рассказал известный болельщик «Спартака» Олег «Мосфильмовский» Семенов.

«Я написал заявления в СК и прокуратуру по Санкт-Петербургу с просьбой провести процессуальную проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, а также статьи 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — приводят РИА Новости слова болельщика.

Также болельщик отметил, что поскольку публикация Запашного появилась в санкт-петербургском издании, проверка будет проводится по месту «совершения деяния».

Кроме этого, он рассказал, что распространил в соседях информацию о принятии данных обращений и указал, что отправка такого заявления с телефона может занять две минуты, потому это может сделать каждый.

«Со вчерашнего дня люди просят шаблон в почту. Но сколько из них подали, я не знаю. Десятки болельщиков обратились», — заключил известный фанат «Спартака».

Отметим, ранее директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный дал свой комментарий издательству «День за днем» о ситуации с матом на ррибунах стадионов во время футбольных матчей. Как считает Запашный, к футбольным фанатам нужно применять жесткие меры для ограничения обычных болельщиков от негатива со стороны фанатов. Также директор заявил, что «он бы ввел ОМОН, «покрошил» бы таких болельщиков. Попереломал бы части тела».