Генуя, Италия, , 15:33 — REGNUM Футбольный генуэзский клуб «Сампдория» продлил контракт со своим форвардом Фабио Квальяреллой. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба команды из Генуи.

Также сообщается, что новое соглашение между 36-летним футболистом и клубом рассчитано до конца сезона 2020/21. Предыдущий контракт игрока заканчивал свое действие летом 2020 года.

Отметим, в минувшем сезоне Фабио Квальярелла стал лучшим бомбардиром итальянской футбольной Серии А, отметившись 26 голами в 37 матчах за свой клуб.