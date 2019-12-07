Краснодар, , 15:21 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» нанес поражение с разгромным счетом казанской команде «Рубин» в матче девятнадцатого тура молодежного первенства России по футболу.

Игра состоялась на поле «Андрей-Арены» в Афипском (Краснодарский край) и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отличились оформившие в матче дубль Бека Джанелидзе (14-я минута и 83-я с пенальти) и Андрей Боковой (30-я и 31-я), ещё один гол забил Владислав Макеев (89-я).

В составе «Рубина» отличились Никита Сапрунов (6-я) и Никита Цыганков (84-я).

Отметим, по итогам встречи «Сочи» набрал 23 очка и поднялся на одиннадцатую строчку турнирной таблицы молодёжного первенства России. У «Рубина» 20 очков и четырнадцатое место.