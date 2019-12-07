Ливерпуль, Великобритания, , 15:13 — REGNUM Ливерпульский футбольный клуб «Эвертон», играющий в английской Премьер-лиге (АПЛ), продолжает искать кандидатов на место своего главного тренера. Об этом 7 декабря сообщает The Times.

По данным источника, одним из кандидатов на пост нового главного тренера команды является Маурисио Почеттино, который был уволен из «Тоттенхэма» в конце ноября текущего года.

Также указывается, что ещё одним кандидатом на пост главного тренера «Эвертона» рассматривается наставник команды «Наполи» Карло Анчелотти. При этом в приоритете на занятие данной должности продолжает быть Дэвид Мойес, уже работавший с командой с 2003 по 2013 год.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря руководство «Эвертона» отправило в отставку своего главного тренера Марку Силва после поражения команды от «Ливерпуля» со счетом 2:5. Команда находится в зоне вылета в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков за пятнадцать туров.