Шанхай, Китай, , 15:09 — REGNUM Конькобежная сборная России заняла второе место в смешанной эстафете на дистанции 2000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку, проходящему в Шанхае.

В составе сборной России выступали Эмина Малагич, Семен Елистратов, Софья Просвирнова и Виктор Ан, они финишировали со вторым результатом 2 минуты 40,208 секунды.

Первое место заняла сборная Нидерландов, показавшая итоговый результат 2 минуты 40,196 секунд. Команды США и Канады, также участвовавшие в финальном забеге, получили дисквалификацию.

Отметим, соревнования в рамках этапа Кубка мира по шорт-треку завершатся в Шанхае 8 декабря.