Кливленд, США, , 15:09 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» готов к предложениям по обмену своего форварда Кевина Лава. Об этом 7 декабря сообщает ESPN.

Также сообщается, что Лава, являющегося лидером команды, планируется обменять до дедлайна.

При этом инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отмечает, что, по его мнению, 31-летний игрок будет востребован во многих клубах НБА и переговоры «Кливленда» по нему будут интенсивными.

Отметим, Кевин Лав играет за «Кавальерс» с 2014 года и был обменян в клуб из команды «Миннесота». Его нынешний контракт рассчитан до конца сезона 2022/2023. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб в 17 матчах и набирал в них по 16,7 очка, и делал по 10,7 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.