Веллингтон, , 14:04 — REGNUM Российская велосипедистка Анастасия Войнова стала победительницей в спринте на этапе Кубка мира (КМ) по велоспорту на треке, проходящему в Новой Зеландии.

В финальном заезде Войнова опередила представительницу Канады Келси Митчелл. В заезде за третье место ещё одна российская спортсменка Дарья Шмелева проиграла Стефани Мортон из Австралии.

Отметим, Анастасия Войнова является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и обладательницей четырех золотых наград чемпионатов мира.