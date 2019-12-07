Краснодар, , 13:32 — REGNUM Футбольный московский клуб ЦСКА переиграл команду «Краснодар» в матче девятнадцатого тура молодежного чемпионата России (ЧР) по футболу.

Игра прошла на поле «Академии ФК Краснодар» в Краснодаре и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

Победа ЦСКА оказалась по-настоящему волевой, так как к перерыву «Краснодар» вёл со счетом 2:0 после голов Даниила Корнюшина (24-я минута) и Максима Кутового (26-я с пенальти).

Однако данное обстоятельство не сломило гостей и во втором они отправили три безответных мяча в ворота «Краснодара» и победили. Отличились оформивший в матче дубль Наяир Тикнизян (62-я и 83-я) и Константин Марадишвили (72-я).

Отметим, по итогам этой победы у ЦСКА стало 39 очков, что позволяет им занимать вторую строчку турнирной таблицы молодежного первенства России. У «Краснодара» 24 очка в активе и десятая строчка.