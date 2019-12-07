Владивосток, , 13:33 — REGNUM Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» обыграл в серии послематчевых буллитов пекинскую команду «Куньлунь Ред СТар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра проходила на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась в пользу хозяев в серии буллитов со счетом 5:4.

Основное время мачта закончилось с ничейным результатом 4:4.

В составе «Адмирала» голами отличились Кирилл Воронин (19-я минута), Юрий Петров (27-я), словацкий форвард команды Мартин Бакош (37-я) и шведский нападающий Маркус Янг (44-я).

У гостей голы на счету Брэндона Ипа (26-я), оформившего в матче дубль Тайлера Вонга (37-я в большинстве, 57-я) и Итана Верека (58-я).

Овертайм не смог выявить победителя, а серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Адмирала», победная шайба на счету Константина Глазачева.

Отметим, по итогам встречи «Адмирал» набрал 42 очка, что позволило ему подняться на пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У «Куньлунь» 39 очков и девятое место там же.