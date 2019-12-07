Москва, , 13:16 — REGNUM Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин дал комментарий о своей возможной отставке в связи с неудовлетворительными результатами команды в последних матчах.

«Отставка? Это всё бред, кому это надо, не знаю. Не вижу оснований для этого», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Отметим информация о возможном уходе Сёмина из «Локомотива» появилась накануне после матча с тульской командой в рамках девятнадцатого тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» проиграл со счетом 0:4.

Напомним, в настоящее место «Локомотив» находится на втором месте турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 34 очка.