Москва, , 12:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил телеграмму с приветствием к гостям, организаторам и участникам турнира Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории. Текст телеграммы 7 декабря опубликован на официальном сайте Кремля.

«Приветствую вас на старте Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории, приуроченного к 20-летию подписания Российской Федерацией и Республикой Беларусь Договора о создании Союзного государства», — говорится в приветственной телеграмме.

Также в ней отмечается, что то, что инициатива проведения Кубка нашла широкую поддержку спортивной общественности и в нынешнем году турнир вновь собрал в Сочи большую, сплочённую команду единомышленников, является отрадным.

Помимо этого, указывается, что такой высокий уровень интереса к самбо говорит об огромном потенциале данного вида спорта и о его растущей популярности в разных странах и в том числе — в странах Содружества.

Кроме этого, президент России выразил уверенность в том, что данные соревнования привлекут внимание многих болельщиков, будут содействовать продвижению идей и ценностей самбо в мире, а также «запомнятся накалом бескомпромиссной борьбы и честными, яркими, зрелищными поединками».

«Желаю вам удачи и самых незабываемых впечатлений», — заключается в сообщении президента Путина.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский спортсменМаксим Храмцовстал победителем в весовой категории до 80 кг в финале Гран-при по тхэквондо, проходящем во дворце спорта «Динамо» в Крылатском в Москве.