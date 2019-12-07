Москва, , 11:55 — REGNUM Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко назвала неожиданным уход вице-президент ВФЛА Юрия Борзаковского с занимаемого им поста.

«Неожиданное для меня решение, но это право Юрия Михайловича», — приводит ТАСС слова Тарасенко.

Кроме этого, она уточнила, что, несмотря на уход с поста вице-президента ВФЛА, Юрий Борзаковский остаётся главным тренером российской сборной по лёгкой атлетике и в его компетенцию входят вопросы формирования списков тренеров, спортсменов сборной на будущий год и их согласования с федерацией.

«Надеюсь, что мы достигнем прозрачности в данных вопросах, это очень важно для нас сейчас», — отметила Тарсенко.

Помимо этого, она добавила, что данный вопрос является для ВФЛА показательным и важным в качестве отражения приверженности федерации к формированию антидопинговой культуры.

«Что касается дорожной карты, то это пока только проект документа, его окончательное согласование с президиумом еще впереди, как и утверждение в вышестоящих инстанциях», — заключила и.о. главы ВФЛА.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА.