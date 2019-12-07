Глазго, Великобритания, , 11:28 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба из Глазго «Рейнджерс» Стивен Джеррард может в ближайшее время продлить контракт с руководством команды. Об этом 7 декабря сообщает STV News.

По данным источника, 39-летний специалист и клуб уже практически договорились о продлении соглашения.

Также известно, что новое соглашение Джерарда с командой рассчитано до 2024 года и о его заключении будет объявлено в ближайшее время.

Отметим, в минувшем сезоне «Рейнджерс» впервые после своего возвращения в высший дивизион шотландского футбольного чемпионата финишировала на втором месте. В настоящее время команда занимает второе в турнирной таблице чемпионата Шотландии по футболу.