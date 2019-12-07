Мадрид, , 11:15 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Атлетико» хотел бы получить в свой состав алжирского центрального защитника севильской команды «Бетис» Аиссу Манди. Об этом 7 декабря сообщает El Gol Digital.

По данным источника, в настоящее время отступные за 28-летнего алжирского футболиста составляют €30 млн, однако ввиду того, что в настоящее время руководство «Бетиса» работает над возможностью продления контракта игрока, данная сумма может вырасти до €60 млн.

Отметим, Аисса Манди перешёл в «Бетис» из «Реймса» в 2016 годы за €2,8 млн. В нынешнем сезоне он сыграл за севильский клуб в 12 матчах испанской Примеры.