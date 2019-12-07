Нью-Йорк, США, , 11:21 — REGNUM Руководство баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» уволило главного наставника команды Дэвида Физдэйла с занимаемой им должности. Об этом 7 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Twitter обозреватель Эдриан Войнаровски.

Команда «Нью-Йорк Никс» уступила в последних восьми играх нынешнего регулярного сезона НБА и после 22 матчей нового сезона замыкает турнирную таблицу Восточной конференции ассоциации с четырьмя победами в активе.

Отметим, этот сезона стал вторым для Физдэйла в качестве главного тренера «Никс», в прошедшем сезоне его подопечные смогли выиграть только в 17 матчах из 82 игр регулярного сезона. Ранее специалист тренировал клуб «Мемфис Гриззлис».