Москва, , 11:20 — REGNUM Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА. Об этом сообщил сам бывший вице-президент ВФЛА.

«Я покидаю посты вице-президента ВФЛА и члена президиума. Об этом я написал сегодня в письме исполняющей обязанности главы организации Юлии Тарасенко», — приводит ТАСС слова Борзаковского.

При этом он отметил, что остается на посту главного тренера сборной России и уточнил, что причинами его ухода с занимаемого поста являются продолжающаяся, по мнению Борзаковского, непрозрачность действий руководства ВФЛА и несогласие специалиста с принимаемыми ею решениями и осуществляемыми действиями.

Также он подчеркнул, что не согласен с тем, что переданная в Минспорта РФ дорожная карта (по устранению нарушений антидопинговых правил) не была согласована с президиумом ВФЛА, который поставили перед фактом, что она уже готова, а с ним её никто не обсудил.

«В таких условиях я так больше работать не могу», — заклчил экс-вице-президент ВФЛА.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало список первоочередных мер, которые направлены на восстановление ВФЛА, а 5 декабря ВФЛА передала дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил Министерству спорта РФ.