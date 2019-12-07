Лондон, , 10:39 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» обратились к руководству клуба с просьбой не увольнять главного наставника команды — норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера. Об этом 7 декабря сообщает The Times.

По информации издания, перед матчем пятнадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с командой «Тоттенхэм» вице-президент «МЮ» Эд Вудворд встретился с футболистами клуба. Во время общения с игроками он спросил их об их мнении относительно Сульшера и его будущего в комнаде.

В ответ игроки выразили своему главному наставнику полную поддержку и попросили Вудворда не увольнять Сульшера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, матч пятнадцатого тура АПЛ между командами «МЮ» и «Тоттенхэм» закончился в пользу «МЮ» со счетом 2:1. Клуб находится на шестом месте турнирной таблицы АПЛ.