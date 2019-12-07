Портленд, США, , 09:59 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анжелес Лейкерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась со счетом 113:136 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 39 очками и 9 подборами. Ещё 31 очко победителям принес лёгкий форвард команды Леброн Джеймс.

У «Блэйзерс» самым результативным оказался разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который смог набрать в матче 29 очков. Его коллега по команде Хассан Уайтсайд оформил в матче дабл-дабл с 17 очками и 10 подборами.

Отметим, это шестая победа для «Лейкерс» в семи последних играх регулярного сезона НБА. Для «Портленда» данное поражение стало третьим в последних семи матчах.