Ванкувер, Канада, , 09:50 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкцувер Кэнакс» Николай Голдобин переведён в фарм-клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Ютика Кометс». Об этом 7 декабря рассказал Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг, его слова приводит официальный сайт НХЛ.

Николай Голдобин в нынешнем регулярном сезоне сыграл в составе «Кэнакс» один матч и не смог отметиться в нем никакими результативными действиями. При этом он сыграл за «Ютику» в 18 матчах и набрал в них 20 (8 шайб + 12 результативных передач) очков.

Отметим, в минувшем сезоне российский хоккеист сыграл за «Ванкувер» в 63 играх и набрал в них 27 (7 шайб + 20 результативных передач) очков. Игрок выступает в Северной Америке в последние семь сезонов.