Сан-Антонио, США, , 09:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» переиграл в овертайме баскетболистов «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась со счётом 105:104 в овертайме в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, который набрал в матче 23 очка. Его коллега по команде — лёгкий форвард Харрисон Барнс, оформил в матче дабл-дабл с 21 очком и 10 подборами.

В составе победителей самым результативным оказался форвард Ламаркус Олдридж, который оформил в игре дабл-дабл с 19 очками и 13 подборами. Ещё один дабл-дабл смог записать на свой счет в матче его одноклубник — защитник Демар Дерозан, набравший 15 очков и сделавший 10 подборов.

Отметим, четвертая победа «Сперс» за последние семь матчей регулярного сезона НБА. Для «Сакраменто» это поражение стало пятым в последних шести матчах.