Оклахома-сити, США, , 09:33 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» обыграл в овертайме команду «Миннесота Тимбервулз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 139:127.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Миннесоты» Джефф Тиг, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 32 очками и 9 результативными передачами. Ещё 30 очков записал на свой счет его коллега по кубу — доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс.

В составе победителей самым результативным оказался разыгрывающий Крис Пол, который смог набрать 30 очков за матч. Немного не дотянул до него ещё один разыгрывающий «Оклахомы» Шай Жильжо-Александер, набравший в игре 29 очков.

Отметим, это победа стала четвертой для «Оклахомы» за последние шесть матчей нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Миннесоты» данное поражение стало пятым за последние семь игр.