Анахайм, США, , 09:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл хоккеистов «Анахайм Дакз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

Гости начали матч увереннее и к 26-й минуте вели со счетом 0:2 после голов Трэвиса Бойда (10-я минута) и российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова (26-я в большинстве).

Однако хозяев это не смутило, и они к 41-й минуте смогли отыграться с шайбами Райана Гецлафа (38-я) и Адама Хенрика (4-я).

Вес решил гол чешского форварда столичной американской команды Якуба Враны, который забил его га 43-й минуте и этим принес «Вашингтону» победу.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов записал на свой счет одну результативную передачу.

Отметим, по итогам матча «Вашингтон» укрепил свою лидирующую позицию в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 49 очков. У «Анахайма» 28 очков и четырнадцатое, предпоследнее место на Западе.