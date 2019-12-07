Москва, , 09:17 — REGNUM Московский футбольный клуб «Динамо» интересуется возможностью подписания контракта с форвардом варшавской команды «Легия» Ярославом Незгодой. Об этом 7 декабря сообщает TVP Sport.

По информации источника, польский клуб может продать «Динамо» своего 24-летнего нападающего за €4 млн, однако до настоящего времени не получал по игроку предложений от московской команды.

Также сообщается, что к футболисту проявляют интерес клубы из Бельгии, Германии, Италии и США.

Отметим, Ярослав Незгод в данный момент вместе с датским форвардом команды из Познани «Лех» Кристианом Гуткьяером делит первую строчку в списке лучших бомбардиров польского чемпионата, забив 11 мячей в пятнадцати матчах. Текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.