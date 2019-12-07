Милуоки, США, , 09:06 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась в пользу хозяев со счетом 119:91.

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший в матче дабл-дабл с 27 очками и 11 подборами.

В составе «Клипперс» наиболее результативным оказался лёгкий форвард Кавай Леонард, который набрал 17 очков за игру. Его коллега по клубу — хорватский центровой Ивица Зубац, оформил в матче дабл-дабл с 14 очками и 12 подборами.

Отметим, эта победа стала четырнадцатой подряд для «Милуоки». Для «Клипперс» данное поражение стало вторым в последних семи матчах.