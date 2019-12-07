Лос-Анджелес, США, , 08:54 — REGNUM Главный тренер Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Тод Маклеллан дал свой комментарий по поводу ситуации с российским форвардом команды Ильёй Ковальчуком, который выведен из состава команды.

«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех. Я могу сказать вам, что он выдающийся игрок», — приводит слова главного тренера «Кингз» LA Kings Insider.

Также он рассказал, что сложившаяся ситуация не имеет отношения с человеческими качествами Ковальчука, его трудовой этикой или чем-то сходным и рассказал, что в настоящее время российский форвард работает также усердно, как и остальные игроки команды.

«Это сложная ситуация, но мы справимся», — заключил Маклеллан.

Отметим, в текущем чемпионате НХЛ Илья Ковальчук сыграл в 16 матчах за «Лос-Анджелес» и набрал в них 9 (3 шайбы + 6 результативных передач) очков.