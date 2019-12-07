Ливерпуль, Великобритания, , 08:46 — REGNUM Сенегальский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане стал лучшим игроком команды в ноябре. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.

Также отмечается, что в борьбе за это звание 27-летний сенегалец обошел бразильского хавбека команды Фабиньо и голландского защитника Вирджила ван Дейка.

«Конечно же, я счастлив выиграть этот приз. Я стараюсь быть лучшим всегда, и это честь для меня. Последние несколько недель были просто отличными для меня и моих партнёров по команде. Я думаю, нам стоит продолжать в том же духе», — приводит пресс-служба слова футболиста.

Также он поблагодарил всех, проголосовавших за его кандидатуру в голосовании за лучшего футболиста команды.

Отметим, в ноябре текущего года Садио Мане сыграл за свой клуб в шести матчах и отметился в них 3 голами и результативной передачей.