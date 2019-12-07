Майами, США, , 08:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» уверенно победил баскетболистов «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась со счетом 112:103 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Хит» Джимми Батлер, который оформил в матче трипл-дабл с 28 очками, 11 подборами и 11 результативными передачами. Ещё 24 очка на счету его одноклубника — центрового Эдриса Адебайо.

У «Вашингтона» самым результативным оказался защитник Брэдли Бил, который смог набрать в игре 23 очка. Его коллега по команде — латвийский форвард Давис Бертанс, оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 10 подборами.

Отметим, это пятая победа «Майами» за последние семь игра нынешнего регулярного сезона НБА и пятое поражение для «Вашингтона» в последних семи матчах.