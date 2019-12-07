Эдмонтон, Канада, 7 декабря 2019, 08:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» обыграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.
Хозяева уже в первом периоде смогли сделать серьезную заявку на победу после голов Леона Драйзайтля (12-я минута) и Алекса Чиассона (15-я), забитых в большинстве.
При этом гости в итоге смогли только отыграть одну шайбу усилиями Майкла Амадио на 54-й минуте.
Российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин не отметился в матче результативными действиями.
Отметим, по итогам матча в активе «Эдмонтона» 39 очко и второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Кингз» 24 очка в активе и последнее, пятнадцатое место там же.