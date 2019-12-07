Грозный, , 08:43 — REGNUM Албанский полузащитник футбольного грозненского клуба «Ахмат» Бернард Бериша продлил контракт со своей нынешней командой. Об этом 7 декабря сообщил президент «Ахмата» Магомед Даудов на своей официальнйо странице в социальной сети Instagram.

«Дорогие друзья! Рад сообщить приятную новость футбольным болельщикам, поклонникам родной команды «Ахмат»: полузащитник Бернард Бериша подписал с клубом новый контракт, рассчитанный на три года!», — написал Даудов.

Также он напомнил, что предыдущее соглашение с албанским футболистом было рассчитано до конца нынешнего сезона и отметил, что Бериша является одним из самых техничных игроков Российской Премьер-лиги (РПЛ)

Отметим, в нынешнем сезон Бернард Бериша сыграл за грозненский клуб в пятнадцати мачтах и отметился в них 2 голами.