Чикаго, США, , 08:27 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стейт Уорриорз» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 98:100.

При этом самым результативным игроком встречи оказался защитник хозяев Зак Лавин, набравший во встрече 22 очка. Ещё 20 очков записал на свой счет его коллега по команде — финский форвард «Буллз» Лаури Маркканен.

В составе победителей наиболее результативным стал защитник Гленн Робинсон, также набравший за матч 20 очков.

Отметим, это вторая победа «Уорриорз» в последних семи играх и четвертое поражение для «Чикаго» за последние семь матчей.