Ньюарк, США, , 08:01 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 1:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. На гол форварда «Дэвилз» Тейлора Холла, забитый в большинстве на 14-й минуте, «Блекхоукс» ответили на 30-й минуте шайбой нападающего Алекса Дебринкэта, также забитой в большинстве.

Овертайм победителя не выявил, а в серии после матчевых буллитов гости были удачливее. Победный бросок на счету Кирби Дака.

Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отличился в матче одной результативной передачей.

Отметим, по итогам встречи в активе «Чикаго» 29 очков и тринадцатая строчка турнирной таблицу Западной конференции НХЛ. У «Нью-Джерси» 23 очка и пятнадцатое место на Востоке.