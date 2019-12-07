Уотфорд, Великобритания, , 08:04 — REGNUM Новым главным наставником футбольного клуба «Уотфорд», играющего в английской Премьер-лиге (АПЛ), стал Найджел Пирсон. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Также уточняется, что контракт с 56-летним специалистом подписан до окончания нынешнего сезона, Пирсон начнет руководить командой с 9 декабря.

На данном посту Пирсон сменил Кике Санчеса Флореса, покинувшего команду второй раз за свою карьеру и проработавшего с игроками клуба на этот раз всего три месяца.

Отметим, по итогам пятнадцатого тура АПЛ в активе «Уотфорда» только 8 очков, команда находится на последнем месте турнирной таблицы АПЛ.