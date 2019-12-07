Шарлотт, США, , 07:41 — REGNUM Баскетбольный клуб из Нью-Йорка «Бруклин Нетс» переиграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась победой гостей со счетом 104:111.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Шарлотт» Девонте Грэм, который смог набрать 29 очков в игре. На счету его одноклубника, разыгрывающего Терри Розира ещё 24 очка.

Самым результативным в составе «Бруклина» оказался защитник Джо Харрис, набравший во встрече 22 очков. Его одноклубник — центровой Деандре Джордан, оформил в игре дабл-дабл с 16 очками и 13 подборами.

Отметим, это пятая победа «Нетс» за последние семь матчей. Для «Шарлотт» это поражение стало четвертым в последних семи играх.