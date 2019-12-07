Нью-Йорк, США, , 07:40 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнждерс» проиграл команде «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

Счет в матче открыл форвард гостей Брендан Галлахер, отличившийся на 11-й минуте. Затем, на 23-йминуте, защитник «Рейнджерс» Брендан Смит сравнял счет.

Окончательную точку в матче поставил нападающий «Канадиенс» Нейт Томпсон, отправивший шайбу в сетку ворот «Рейнджерс» на 59-й минуте и этим принесший победу своему клубу.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев смог отразить 31 из 33 бросков по его воротам. Остальные российские участники матча не отметились в нем результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи в активе «Монреаля» стало 31 очко, что позволило команде занять седьмое место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Рейнджерс» 31 очко и девятое место там же.