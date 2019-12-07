Вильярреаль, Испания, , 07:44 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Атлетико» и команда «Вильярреал» разошлись миром в матче шестнадцатого тура испанской футбольной Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Керамика-Эль-Мадригал» в Вильярреале и закончилась вничью со счетом 0:0.

Отметим, это вторая ничья для «Вильяррела» за последние шесть игра, остальные четыре матча команда проиграла. В её активе 19 очков и двенадцатое место в турнирной таблице Примеры.

Для мадридского «Атлетико» это четвертая ничья за последние шесть игр, также клуб выиграл и проиграл по одному матчу. По итогам матча в активе мадридской команды 26 очков, что позволяет ей занимать пятое место.