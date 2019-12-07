Бостон, США, , 08:06 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА),

Игра прошла на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счетом 108:95 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший в матче дабл-дабл с 30 очками и 12 подборами.

В составе «Бостона» самым результативным стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший в матче 26 очков. Ещё 21 очко на счету другого лёгкого форварда хозяев — Джейлена Брауна.

Отметим, это пятая победа «Бостона» в последних семи играх и третье поражение для «Денвера» за последние семь матчей.