Питтсбург, США, , 08:05 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл хоккеистов «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:0.

Первый два тайма прошли без голов. Счет в матче открыл российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, отличившийся на 48-й минуте. И на 60й минуте его одноклубник Брэндон Танев отправил шайбу в пустые ворота гостей и этим окончательно закрепил победу своей команды.

Отметим, по итогам встречи у «Питтсбурга» 36 очков в активе и пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Аризоны» 38 очков и третьем место на Западе.