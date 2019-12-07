Милан, Италия, , 08:05 — REGNUM Футбольный миланский клуб «Интер» и команда «Рома» не смогли выявить победителя в матче пятнадцатого тура итальянской футбольной Серии А.

Игра проходила на поле миланского стадион «Сен-Сироор» и закончилась с ничейным счетом 0:0.

Отметим, это седьмая подряд игра без проигрыша для «Интера», который выиграл пять предыдущих матчей подряд и один раз сыграл вничью. Команда имеет в активе 38 очков, что позволяет ей быть лидером турнирной таблицы Серии А.

Для «Ромы» эта первая ничья за последние семь матчей, ранее римская команда пять раз выиграла и один уступила. У «Ромы» 29 очков и четвертое место в турнирной таблице.