Турин, Италия, , 23:37 — REGNUM Российская фигуристка Алена Косторная смогла занять первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при, который состоялся в итальянском городе Турине.

За прокат Косторная набрала 85,45 балла. Тем самым она побила собственный мировой рекорд.

Второе место заняла сильно отстающая от нее Алина Загитова, которой дали 79,60 балла.

Третье место досталось Анне Щербаковой, у нее 78,27 балла.

Примечательно, что все три фигуристки — Косторная, Загитова и Щербакова тренируются в группе легендарного тренера Этери Тутберидзе. Для Косторной и Щербаковой это дебютный сезон на взрослом уровне.