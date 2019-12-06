Турин, Италия, , 22:50 — REGNUM Российская фигуристка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, выступая 6 декабря в финале Гран-при в Турине.

За своё выступления российская спортсменка получила 85,45 балла, обновив при этом своё собственное достижение — ранее она установила мировой рекорд на NHK Trophy (85,04 балла).

После короткой программы второе и третье места также занимают российские фигуристки: Алина Загитова набрала 79,60 балла, Анна Щербакова — 78,27 балла.