Бишкек, , 20:27 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков наградил победителей открытого чемпионата Азии по киргиз курошу (борьбе на поясах), проходившего в киргизской столице. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба законодательного собрания.

За вклад в развитие национальных видов спорта и спортивные достижения именные часы получили завоевавшие золотые медали спортсмены Асанкелди Нурказым уулу и Бектурган Кожомуратов, а также тренер Туратбек Тойчубеков.

Глава парламента поздравил киргизстанских атлетов с отличными показателями и отметил, что их заслуги являются хорошим стимулом для начинающих спортсменов, прививают молодежи интерес к спорту, способствуют возрождению и популяризации киргиз куроша — бесценного культурно-исторического наследия киргизского народа.