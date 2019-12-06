Лондон, , 15:33 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) пересмотрел наказание в отношении лондонского «Челси». Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что суд сократил срок запрета для клуба регистрировать новых футболистов. Ранее этот период составлял два трансферных окна, теперь он сокращён до одного периода.

Таким образом, «Челси» сможет приобрести новых игроков уже в январе 2020 года.

Напомним, ранее ФИФА наложило трансферный запрет на «Челси» из-за нарушений при переходах молодых футболистов. Из-за этого клуб не смог купить ни одного игрока в летнее трансферное окно 2019 года.

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