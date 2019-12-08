8 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Последние несколько лет киберфутбол в России живёт и процветает. По нему регулярно проходят крупные турниры, а количество молодых и талантливых игроков растёт от чемпионата к чемпионату. Как этот необычный спорт смог стать частью полноценного «полевого» футбола и чем он отличается от других киберспортивных дисциплин — читайте в материале корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 12:59 — REGNUM Сегодня, 8 декабря в Москве проходит гранд-финал чемпионата РФС по интерактивному футболу. Восемь игроков, две консоли и только один заветный титул победителя. Для фанатов футбольных симуляторов этот день станет особенным. Во-первых, чемпионат РФС — это самое масштабное киберфутбольное событие в стране, а во-вторых, в России он проводится всего лишь в третий раз, и пока неизвестно, чем на этот раз спортсменов и болельщиков удивит Федерация компьютерного спорта России.

Федерация компьютерного спорта России

В преддверии гранд-финала корреспондент ИА REGNUM решил разобраться в том, какими были киберфутбольные соревнования в нашей стране несколько лет назад и что изменилось с тех пор, как интерактивный футбол признали официальным видом спорта.

Футбол, будучи самым популярным видом спорта в мире, очень быстро получил свой компьютерный аналог. Так, первая версия знаменитого футбольного симулятора FIFA вышла ещё в 1993 году. При этом тогда в ней ещё не использовались реальные имена футболистов из-за отсутствия лицензии.

Конечно, помимо FIFA, есть и другие футбольные симуляторы. Например, Pro Evolution Soccer (PES) от японской компании Konami. Однако в нашей стране она не получила такой популярности и распространения, а крупные соревнования по ней проходят крайне редко.

«Насколько я знаю, PES — единственный современный симулятор, где ещё осталась Российская Премьер-лига. Да и игра не то, чтобы совсем непопулярная — раз в год по ней точно проходит крупный турнир. Пытаются проводить и неофициальные чемпионаты. Не часто, но всё же.

Вообще к PES у игроков меньше интереса, потому что раньше у разработчиков были большие проблемы с лицензиями клубов и саму игру не так рекламировали. В нашей стране издавна так сложилось, что FIFA находится на первом месте.

Михаил Запорожец, победитель Кубка России по интерактивному футболу 2018. По ощущениям могу сказать: FIFA однозначно играется более приятно. Да, PES более реалистичный, но я не получаю почти никакого удовольствия и интереса от игры в него».

Михаил Запорожец Федерация компьютерного спорта России

Первые любительские турниры по FIFA проходили в оффлайн-режиме, сидя за одной консолью в тайм-кафе или компьютерном клубе. Однако со временем в игре появился режим Ultimate Team (который до сих пор остаётся самым популярным режимом в FIFA), позволяющий геймерам собирать собственную команду из любимых футболистов. Вместе с ним в проекте появилась и экономическая составляющая, так как интересующих спортсменов можно было покупать и продавать на игровом рынке. В связи с этим большинство киберфутболистов перешли в онлайн, а с ними и весь соревновательный процесс.

«Помню, впервые я столкнулся с киберфутбольными соревнованиями ещё в Ульяновске, году эдак в 2010-м. Мы только начинали проводить студенческие турниры по FIFA11. Подобных мероприятий тогда было очень мало, поэтому игроки приезжали из соседних регионов, даже из Москвы. Соревновались на Xbox 360 — в те времена ещё не было такого жёсткого разделения на Xbox и PS.

. Алексей Кушниренко, организатор чемпионата и Кубка России по интерактивному футболу. А более серьёзные турниры всегда проходили в Москве. Там было больше и игроков, и компьютерных клубов»

Со временем компания Electronic Arts начала проводить собственные ежегодные соревнования по FIFA, отбирая туда лучших спортсменов со всего мира. В нашей же стране киберфутбольные матчи проводились в основном в рамках крупных турниров Федерации компьютерного спорта России. А в 2017 году произошло событие, изменившее само отношение к виртуальному футболу в стране.

В этот год Министерство спорта РФ признало интерактивный футбол официальным видом футбола, а игроков в него — полноценными спортсменами. С этого дня Федерация компьютерного спорта России начала делать на этой дисциплине особый акцент и решила впервые организовать чемпионат России.

Дмитрий Смит, президент ФКС России. «Активно мы взялись за это в 2017 году, именно тогда приказом Минспорта «Интерактивный футбол» был признан официальной дисциплиной в виде спорта «Футбол». И так как дисциплина находится под ответственностью РФС, соревнования по ней мы проводим в тесной связке. ФКС России делится экспертизой и проводит соревнования, а Российский футбольный союз помогает инфраструктурными возможностями и экспертизой из большого футбола».

Дмитрий Смит Федерация компьютерного спорта России

Сотрудничество РФС и ФКС России также помогает решить проблему двойственности интерактивного футбола: с одной стороны, это компьютерная игра, а с другой — полноценный «взрослый» спорт. Поэтому отвечать за него не могут только спортивные или только киберспортивные организации.

При этом статус «официальной дисциплины футбола» даёт определённые удобства и привилегии самим игрокам.

«Во-первых, этот статус позволил ФКС России проводить крупные турниры, которых раньше попросту не было. Сейчас для всех киберфутболистов страны они основные, с самым большим призовым фондом.

А для игроков это скорее вопрос ощущения. Ведь в интерактивный футбол часто играют те, у кого что-то не получилось с реальным футболом, либо они в прошлом сильно увлекались им. А сейчас они стали полноценными спортсменами-футболистами, думаю, для них это важно» . Михаил Запорожец.

Бывшие футболисты стремятся не только участвовать в киберспортивных соревнованиях, но и любят посмотреть на них. Вообще на соревнованиях по этому виду спорта грань между реальным и виртуальным футболом стирается почти полностью.

Алексей Кушниренко. «Если включить любые соревнования по FIFA, то их будет довольно сложно отличить от реального футбола. Поэтому поклонники этого вида спорта могут спокойно смотреть соревнования по киберфутболу. Сейчас эта грань становится ещё тоньше — многие футбольные клубы подписывают себе талантливых киберспортсменов для серьёзных выступлений».

Алексей Кушниренко Федерация компьютерного спорта России

За прошедшие три года чемпионат России по интерактивному футболу превратился из единичного эксперимента в успешнейшее киберфутбольное событие страны. Каждый год к нему присоединяются всё новые игроки, а в этом году их число пополнили обладатели консоли Xbox One.

«В целом наши соревнования (Кубок и чемпионат России по интерактивному футболу) похожи друг на друга, но мы всегда стараемся изобретать что-то новое. Например, в этом сезоне ввели ограничения на состав, чтобы люди со слабым составом могли эффективнее соревноваться. Плюс в этот раз впервые проводим чемпионат на двух консолях.

Количество участников растёт ежегодно. Да, у нас есть постоянный костяк спортсменов, но к ним постоянно прибавляются новые лица. Турнир же начинается с отборочных, а принять в них участие может вообще любой желающий. Раньше на начальном этапе было по 70−80 человек, а сейчас количество участников каждого отборочного приблизилось к 200. Таким образом, в турнире принимают участие более тысячи человек» . Алексей Кушниренко.

«Нас ждут интересные, напряжённые матчи, ведь в финал пробились лучшие из лучших. Надеюсь, это привлечёт внимание новых игроков, а кто-то из ребят, играющих ради развлечения, поверит в себя и попробует силы в наших турнирах» . Дмитрий Смит

Интерактивный футбол Федерация компьютерного спорта России

Тем не менее на чемпионате 2019 года соревнования по FIFA не закончатся. Ежегодно разработчики выпускают новую версию своей игры, с которой начинается новый соревновательный сезон. В этом году соревноваться будут в 20-й версии проекта. А он, помимо мелких нововведений, привнёс во франшизу новый уникальный игровой режим Volta. Но, несмотря на его высокую популярность, официальные соревнования по Volta пока не проводятся.

». Алексей Кушниренко. «В целом Volta самими разработчиками представлен как режим, который вносит разнообразие в привычные игру. Устал ходить матч за матчем в обычную FIFA — зайди в Volta отдохнуть. Так что это пока не соревновательный режим, а скорее развлекательный. Поэтому мы пока не рассматриваем его с точки зрения проведения чемпионатов. Но если его будут развивать, и сами разработчики начнут проводить соревнования — мы точно задумаемся

Сейчас киберфутбол в России находится в своём расцвете: турниры становятся масштабнее и зрелищнее, стабильно появляются новые талантливые игроки, а интерес к этому необычному виду спорта только растёт. Получится ли задержаться в этом состоянии надолго — всё зависит от РФС, ФКС России и разработчиков из Electronic Arts. А пока держим кулаки за молодых спортсменов и ждём воскресенья, чтобы узнать имя нового чемпиона России.

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