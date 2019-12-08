Артём Дубровский, 8 декабря 2019, 12:59 — REGNUM Сегодня, 8 декабря в Москве проходит гранд-финал чемпионата РФС по интерактивному футболу. Восемь игроков, две консоли и только один заветный титул победителя. Для фанатов футбольных симуляторов этот день станет особенным. Во-первых, чемпионат РФС — это самое масштабное киберфутбольное событие в стране, а во-вторых, в России он проводится всего лишь в третий раз, и пока неизвестно, чем на этот раз спортсменов и болельщиков удивит Федерация компьютерного спорта России.
В преддверии гранд-финала корреспондент ИА REGNUM решил разобраться в том, какими были киберфутбольные соревнования в нашей стране несколько лет назад и что изменилось с тех пор, как интерактивный футбол признали официальным видом спорта.
Футбол, будучи самым популярным видом спорта в мире, очень быстро получил свой компьютерный аналог. Так, первая версия знаменитого футбольного симулятора FIFA вышла ещё в 1993 году. При этом тогда в ней ещё не использовались реальные имена футболистов из-за отсутствия лицензии.
Конечно, помимо FIFA, есть и другие футбольные симуляторы. Например, Pro Evolution Soccer (PES) от японской компании Konami. Однако в нашей стране она не получила такой популярности и распространения, а крупные соревнования по ней проходят крайне редко.
Первые любительские турниры по FIFA проходили в оффлайн-режиме, сидя за одной консолью в тайм-кафе или компьютерном клубе. Однако со временем в игре появился режим Ultimate Team (который до сих пор остаётся самым популярным режимом в FIFA), позволяющий геймерам собирать собственную команду из любимых футболистов. Вместе с ним в проекте появилась и экономическая составляющая, так как интересующих спортсменов можно было покупать и продавать на игровом рынке. В связи с этим большинство киберфутболистов перешли в онлайн, а с ними и весь соревновательный процесс.
Со временем компания Electronic Arts начала проводить собственные ежегодные соревнования по FIFA, отбирая туда лучших спортсменов со всего мира. В нашей же стране киберфутбольные матчи проводились в основном в рамках крупных турниров Федерации компьютерного спорта России. А в 2017 году произошло событие, изменившее само отношение к виртуальному футболу в стране.
В этот год Министерство спорта РФ признало интерактивный футбол официальным видом футбола, а игроков в него — полноценными спортсменами. С этого дня Федерация компьютерного спорта России начала делать на этой дисциплине особый акцент и решила впервые организовать чемпионат России.
Сотрудничество РФС и ФКС России также помогает решить проблему двойственности интерактивного футбола: с одной стороны, это компьютерная игра, а с другой — полноценный «взрослый» спорт. Поэтому отвечать за него не могут только спортивные или только киберспортивные организации.
При этом статус «официальной дисциплины футбола» даёт определённые удобства и привилегии самим игрокам.
Бывшие футболисты стремятся не только участвовать в киберспортивных соревнованиях, но и любят посмотреть на них. Вообще на соревнованиях по этому виду спорта грань между реальным и виртуальным футболом стирается почти полностью.
За прошедшие три года чемпионат России по интерактивному футболу превратился из единичного эксперимента в успешнейшее киберфутбольное событие страны. Каждый год к нему присоединяются всё новые игроки, а в этом году их число пополнили обладатели консоли Xbox One.
Тем не менее на чемпионате 2019 года соревнования по FIFA не закончатся. Ежегодно разработчики выпускают новую версию своей игры, с которой начинается новый соревновательный сезон. В этом году соревноваться будут в 20-й версии проекта. А он, помимо мелких нововведений, привнёс во франшизу новый уникальный игровой режим Volta. Но, несмотря на его высокую популярность, официальные соревнования по Volta пока не проводятся.
Сейчас киберфутбол в России находится в своём расцвете: турниры становятся масштабнее и зрелищнее, стабильно появляются новые талантливые игроки, а интерес к этому необычному виду спорта только растёт. Получится ли задержаться в этом состоянии надолго — всё зависит от РФС, ФКС России и разработчиков из Electronic Arts. А пока держим кулаки за молодых спортсменов и ждём воскресенья, чтобы узнать имя нового чемпиона России.
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