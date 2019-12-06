Лестер, Великобритания, , 14:51 — REGNUM Английский футбольный клуб «Лестер Сити» может продлить контракт с главным тренером команды Бренданом Роджерсом. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, «Лестер» намерен предложить Роджерсу новое соглашение. Нынешний контракт с «Лестером» стороны подписали 10 месяцев назад, по нему сумма отступных составляет более €15 млн.

В текущем сезоне «Лестер» под руководством Роджерса занимает второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Команда набрала 35 очков в 15 турах.

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